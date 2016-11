Am 20. Oktober fand in der Münchner Orange Bar die Veranstaltung „Stadt sucht Zukunft“ des Bündnis Nachhaltigkeit Bayern statt.

Dort wurde darüber diskutiert, ob München in Anlehnung an die Agenda 2030 eine Nachhaltigkeitsstrategie braucht. Die Agenda 2030 wurde von der Generalversammlung der UNO 2015 verabschiedet und trat Anfang dieses Jahres in Kraft. Mit dabei waren in der Orange Bar, unter anderem Stadtbaurätin Elisabeth Merk und Norbert Stamm vom Büro für Nachhaltigkeit, Geschäftsstelle Lokale Agenda 21 der Stadt Augsburg.



Aber was ist überhaupt eine Nachhaltigkeitsstrategie? Das wird uns Thomas Ködelpeter von der Ökologischen Akademie im Interview erläutern.

Darüber hinaus werden wir klären, was es mit der Agenda 2030 und den darin enthaltenen Zielen für eine nachhaltige Entwicklung auf sich hat, und inwieweit sich die Stadt München zur Agenda 2030 geäußert hat. Denn am 15. Juni hat der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter die Resolution des Deutschen Städtetages „Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“ unterzeichnet.

Unterstützt wurde die Sendung durch: