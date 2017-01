Buchvorstellung: „Aufmarsch gegen Russland oder wie ein neuer Kalter Krieg entfacht wird“

Interview mit Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung, der ein neues Buch geschrieben hat

Können Sie sich noch an den Kalten Krieg erinnern ? Wo sich der waffenstarrende Westen einem ebenso waffenstarrenden Ostblock gegenüber sah ? Und wo mit dem Mauerfall der Kalte Krieg sich in nichts aufgelöst hatte? Na ja, ganz so ist das dann doch nicht, wenn man all die Kriege heute betrachtet. Und Jürgen Wagner, Vorstand der Informationsstelle Militarisierung, sieht uns schon wieder in einer Zeit des Kalten Krieges. Er hat ein neues Buch veröffentlicht: „NATO: Aufmarsch gegen Russland oder wie ein neuer Kalter Krieg entfacht wird“ .

Wir wollten von ihm wissen, was dran ist am neuen Kalten Krieg: