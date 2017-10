Tiefgreifende Veränderungsprozesse und der Kampf um Hegemonie im Nahen Osten

Es ist kaum noch möglich, über die politische Entwicklungen im arabischen Raum den Überblick zu bewahren. In den offiziellen Medien bleibt die Berichterstattung zumeist bei doch sehr oberflächlichen Deutungsversuchen stehen. Deshalb bemühen wir uns in der Arabischen Redaktion bei LORA München in sehr sorgfältig recherchierten Beiträgen ein differenziertes Bild zu vermitteln.

Ende 2016 wurde der neue UNDP-Entwicklungsbericht zu den arabischen Staaten herausgegeben: eine sehr fundierte – allerdings ausgesprochen ernüchternde – Analyse von Entwicklungstendenzen nach der „Arabellion“ 2011. In der Sendereihe wollen wir in der Arabischen Redaktion auf genau diese Entwicklungen eingehen.

anstehende Sendetermine:

31.10. – 19 Uhr

07.11. – 17 Uhr

14.11. – 17 Uhr

Eine Sendereihe der Arabischen Redaktion in Kooperation mit der Petra-Kelly-Stiftung.