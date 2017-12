Zud den tiefsten Tiefen der Münchner Kommunalpolitik: Dem Verkehr.

Unserer vermaledeiten 2. Stammstreckwe bzw. Tunnelröhre, deren Kosten wie zu berfürchten war seit dem Baubeginn in die Höhe schiessen. Berichtet uns nun Dr. Christoph Engelhardt, der zu den GegnerInnen des Tunnels gehört und von Anfang an, wie dieser Sender, das Konzept für völlig daneben und ineffektiv hielt. Doch inzwischen lichtet sich der Nebel um die wahren Gründe für das dümmste und teuerste Bauwerk nach Stuttgart 21 mund dem Turm von Pisa. Hören Sie selbst die neueseten Fakten rund um den Tunnel ohne Ausgang…

Dr. Engelhardt befürchtet sogar, man werde in Sachen Kostenexplosion möglicherweise sogar Stuttgart 21 überholen!