Europäischer Polizeikongress stellt schöne neue Welt der Strafverfolgung vor

In Berlin findet gerade der Europäische Polizeikongress statt. Klingt erstmal so, als würden sich dort die Polizisten Europas sammeln und gemeinsam über ihren Arbeitsalltag referieren. Für die Linkspartei ist diese Polizeikongress allerdings ein Beispiel von Hinterzimmerpolitik. Wir fragten Matthias Monroy, Blogger bei Netzpolitik.org und Mitarbeiter im Büro vom Linken-Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko, was wir uns hinter dem Begriff Hinterzimmerpolitk in diesem Zusammenhang vorstellen dürfen.



Soweit Matthias Monroy, Blogger bei Netzpolitik.org und Mitarbeiter im Büro vom Linken-Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko, zum Europäischen Polizeikongress in Berlin.