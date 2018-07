Am nächsten Mittwoch, den 11. Juli 2018 wird in München das Urteil im NSU-Prozess fallen. Aus diesem Anlass wird LORA an dem Tag Stützpunkt der zweiten senderübergreifenden Redaktion der Freien Radios sein.

Gemeinsam mit Radiomacher_innen von anderen freien Radios werden wir an diesem Tag gemeinsam in München eine Sendung gestalten, die zwischen Graz und Rostock und Freiburg bis Leipzig über UKW gesendet wird. Mehr als 13 Radios, die unseren Stream senden wollen, haben sich gemeldet und es kommen noch mehr hinzu.

Wir werden am Mittwoch den ganzen Tag senden, auch bevor LORA auf UKW auf Sendung gehen wird. Zu hören ist das dann über unseren Livestream auf lora924.de

Für den nächsten Mittwoch heißt es: Kein Schlussstrich! LORA und der BFR stellen sich gemeinsam gegen die Mär vom aufgeklärten NSU-Komplex!

Die Sendung wird von vielen Freien Radios aus der BRD und Österreich übernommen. Sie ist über die UKW-Frequenzen und Internetstreams von LORA (München), Radio Blau (Leipzig), dem Bermudafunk (Mannheim und Heidelberg), dem Pi Radio Verbund (Berlin), Frrapo (Potsdam), Radio Unerhört (Marburg), LOHRO (Rostock), Radio CORAX (Halle), FSK (Hamburg), Radio F.R.E.I. (Erfurt), Radio Dreyeckland (Freiburg), Radio Z (Nürnberg), Radio T (Chemnitz), coloRadio (Dresden), Freies Radio Stuttgart, freeFM (Ulm), Freies Radio Neumünster und Radio Helsinki (Graz) empfangbar.

Das Radioabenteuer findet im Kontext von Kein Schlussstrich statt.