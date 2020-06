Konjunkturpaket wird bei weitem nicht ausreichen! – Interview mit Professor Heinz Bontrup

Am 4. Juni 2020 hat die Große Koalition ihr 130-milliardenschweres Konjunkturpaket auf den Weg gebracht: die Mehrwertsteuer wird gesenkt, es gibt einen Kinderbonus, Entlastung bei den Stromkosten, Hilfen für Kommunen, Unterstützung von Unternehmen, die von der Corona-Epidemie besonders schwer getroffen sind – und überraschenderweise keine Kaufprämie für Autos mit Verbrennungsmotoren.



Was gut und was schlecht ist am Konjunkturpaket, in welchen Bereichen Nachbesserungsbedarf besteht und was fehlt, das wollten wir von Heinz Bontrup wissen. Er ist Professor für Wirtschaftswissenschaft an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen und Mitglied der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik:

