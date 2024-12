LORA auf dem Schwabinger Weihnachtsmarkt

Am Schwabinger Weihnachtsmarkt an der Münchner Freiheit findet man einen Adventskalender in Form einer Skulptur. LORA steckt dabei buchstäblich in einem von 24 Kästchen. Dort erfährt man so einiges über LORA und findet eine Programmübersicht; Flyer können mitgenommen werden.

Und, ganz wichtig: LORA bittet um Unterstützung. Spenden sind willkommen, aber auch Eure Mitarbeit. Zum Beispiel als Techniker:in, für das werktägliche LORA-Magazin (immer um 18 Uhr) oder in der Buchhaltung.

In den anderen Kästchen und Schubladen logieren übrigens 23 NGOs, unter anderen Spielkultur e.V., Bellevue de Monaco e.G., FoodHub München Market e.G. und rehab republic e.V.