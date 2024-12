15% mehr für Radio LORA

Es ist schon eine kleine Weihnachts-Tradition bei betterplace:

An allen fünf Sonntagen im Dezember verstärken sie auch in diesem Jahr wieder

Spenden an LORA bis 100 Euro um 15%.



Um auch 2025 unabhängig senden zu können, benötigen wir auch weiterhin Deine Hilfe und Unterstützung. Trotz einer städtischen Förderung für die Ehrenamtskoordination müssen wir weiterhin betriebliche Ausgaben über Mitgliedsbeiträge und Spenden selbst aufbringen.

Nutze die Gelegenheit: Die Crowdfunding-Plattform Betterplace stockt jeden Sonntag im Dezember, Spenden an den LORA Förderverein, bis 100 € um 15% auf.

Da dass Budget begrenzt ist, spende bitte möglichst früh an Sonntagen.

Nur bei Spenden über diesen Link wirkt die Erhöhung: Betterplace Link.

Bitte spende jetzt! Danke

PS: Die Plattform möchte auch selbst Spenden haben, allerdings kann das flexibel eingestellt werden.

Eine weitere Möglichkeit LORA finanziell zu Unterstützen ist eine Überweisung an die Sparkasse München.LORA Förderverein e.V

.IBAN: DE09 7015 0000 0088 1501 15

Bitte lade auch Deine Freunde und Bekannte ein, uns zu unterstützen.

Herzlichen Dank.

Ich wünsche Dir frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2025!