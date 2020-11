45 Jahre Lillemor’s Frauenbuchladen München

Wir waren zu Gast in der Buchhandlung „Lillemor’s“ in der Barerstr. 70, dem ersten Frauenbuchladen in Westdeutschland – gegründet 1975.

Andrea Gollbach arbeitet seit 1982 für das Lillemor’s. Von ihr wollten wir wissen, wie sich das Angebot im Lauf der Jahre verändert hat, ob Männer in den Laden kommen, wie die Situation in der Corona-Krise ist und wie es zur Gründung des Ladens kam.

Das von Andrea Gollbach empfohlene Buch „Die letzten Tage des Patriarchats“ von Margarete Stokowski ist im Rowohlt Verlag erschienen, hat 320 Seiten und kostet 12 Euro. Und das Buch „Häutungen“ von Verena Stefan ist in der Tat noch antiquarisch erhältlich. Wer also ein Geschenk braucht, … .

