Lieder mit berühmten Persönlichkeiten im Titel bei Gery’s + Tary’s Favourites

Jetzt im November gibt es bei Gery’s + Tary’s Favourites Lieder, die berühmte Persönlichkeiten im Titel tragen.

Wann: Teil 1

am Montag, 23. November 2020 16:00 bis 17:00 Uhr

mit dabei sind Chris Cornell, Duran Duran, Bowling For Soup u.v.m.

Teil 2

am Montag, 30. November 2020 16:00 bis 17:00 Uhr

mit Lucio Dalla, Peter Gabriel, Duck Sauce u.v.m.

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet livestream

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 00:00 Uhr und Sonntag um 13:00 Uhr

im Internet Livestream.

Die Sendungen stehen in der LoRa Mediathek

http://lora924.de/?page_id=31841 (Kategorie „Musik ohne Heimatbezug“)

7 Tage lang nach Sendung zum Nachhören und auch Runterladen zur Verfügung.

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de am besten mir cc an uns gery.tary@gmx.com oder info@gerytaryfavourites.com

Link zu Home Page und Internet Live Stream: http://www.lora924.de -> Hör-Bar -> Live stream

bzw. http://lora924.de/?page_id=7853

Link zu Home Page und Lora Mediathek: http://www.lora924.de -> Hör-Bar -> Lora Mediathek

bzw. http://lora924.de/?page_id=31841

Wenn euch die Sendungen gefallen, spendet bitte einen kleinen Betrag an den Radio LORA Förderverein. Damit unterstützt Ihr die Unabgängigkeit des Senders. Danke. (Betrag bitte selbst eintragen.)

Viel Spaß beim Zuhören wünschen

Gery + Tary

Vorschau: Wunschbox im Dezember

am Mittwoch, 30. Dezember 2020 22:00 bis 24:00 Uhr

gibt es die nächste Ausgabe der Wunschbox mit Gery + Tary

Da spielen wir Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

mailto:gtwunschbox@gmx.com