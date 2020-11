Umsonstschrank in Bogenhausen: „Damit die Dinge im Viertel kreisen und nicht um die Welt!“

Seit 14. Februar 2020 gibt es in Bogenhausen einen sog. Umsonstschrank. Funktioniert wie ein Bücherschrank, steht aber nicht nur für Bücher zur Verfügung, sondern für alle möglichen Sachen. Das Konzept ist im Viertel so gut angenommen worden, dass sich am 22. Juli der Verein Kreislaufschränke München e.V. gegründet hat. Ziel des Vereins ist es, in anderen Stadtvierteln weitere solcher „Verschenk-Schränke“ aufzustellen.

Über den Stand der Dinge haben wir mit Hannah Patalong, Vorstandsmitglied des Vereins, gesprochen. Dazu haben wir sie am Umsonstschrank bei der Nazarethkirche an der Barbarossastraße getroffen und sie als erstes gebeten die Funktionsweise des Umsonstschranks zu erläutern.

Eine wirklich gute und auch überfällige Idee, dass die Dinge im Viertel kreisen sollen und nicht um die Welt, wie auch das Motto des Vereins heißt. Sind Sie neugierig geworden, haben Sie Interesse an Mitarbeit oder wissen Sie gar einen guten Standort für einen Umsonstschrank? Dann gehen Sie auf die Internetseite www.kreislaufschraenke.de