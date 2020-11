VDK Bayern: Die Armutslage ist besorgniserregend!

Ob auf dem Arbeitsmarkt, im Gesundheits- und Pflegebereich oder im Bildungssektor: Durch die pandemiebedingte Ausnahmesituation sind bereits bestehende soziale Verwerfungen noch deutlicher zu Tage getreten oder verschärft worden. Das stellte das „Soziale Netz Bayern“ – ein Bündnis aus 16 Verbänden, Sozialorganisationen und Institutionen – fest und forderte auf einer Pressekonferenz die politischen Entscheidungsträger zum Handeln auf. Ganz gleich ob Kinderarmut, Einkommensarmut, Wohnungsarmut, Altersarmut oder Frauenarmut, in Bayern sei die Armutslage besorgniserregend, warnte Ulrike Mascher, Vorsitzende des Sozialverbands VdK Bayern. Das zeige sich, so Mascher, bei den Menschen die in die Rechtsberatung des VDK kommen und ihre Nöte schilderten.

