Gedenken an das NSU-Opfer Theodoros Boulgarides

Am 15. Juni 2005 wurde im Münchner Westend Theodoros Boulgarides ermordet. Dass die Tat auf das Konto der NSU, dem sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund ging, wurde erst Jahre später klar. 15 Jahre danach fand in der Evangelischen Auferstehungskirche, nicht weit entfernt vom Tatort, eine Gedenkveranstaltung statt. Präsentiert wurde eine Installation zum Gedenken an die Opfer des NSU, eigens zum Anlass komponierte Lieder sowie via Videoeinspielung ein Trauertanz. Zu den coronabedingt zahlenmäßig begrenzten Besucherinnen und Besuchern sprachen unter anderen Vertreter der Kirchen. Am Rande der Veranstaltung war Sybille Stöhr, Stadträtin und Vorsitzenden des Bezirksausschusses der Schwanthalerhöhe unsere Gesprächspartnerin. Unsere erste Frage bezog sich auf den Tag, an dem Theodoros Boulgarides ermordet wurde.

