Merkels Land

Im Jahr 9 nach Amerikas „Hypothekenkrise“

Weltkapitalismus im Krisenmodus

Der „Brexit“

Klarstellungen zur Aufkündigung der britischen EU-Mitgliedschaft durch Staat und Volk

Panama-Papers

Sensationelle Erkenntnisse der Forschungsgemeinschaft von NDR, WDR, SZ und auswärtigen Kollegen

Die AfD

Auch Deutschland hat jetzt eine Partei, die antritt, um Staat und Volk zu retten

Chronik – kein Kommentar!

(1) Gedenken an Armenien, Verdun, Hiroshima, Russlandfeldzug – das Abschlachten ausschlachten

(2) G7-Gipfel in Japan

(3) Skandalmeldungen aus der Welt der Bauern:

Antworten aus der Gegenwart auf die Frage nach der „Landwirtschaft der Zukunft“

(4) Scheidender Bundespräsident Gauck:

Grandioses Deutschland geht sogar ohne mich!

(5) Vor 15 Jahren versprochen, jetzt von China gefordert, vom Westen bezweifelt:

Ist China eine Marktwirtschaft?

(6) Erdogan vs. Özdemir – „verdorbenes Blut“ vs. „anatolischer Schwabe“:

Unstimmigkeiten über den angemessenen Gebrauch nationaler Identität in der deutsch-türkischen Völkerfreundschaft

(7) Eine Woche ARD-Börsennachrichten:

Der abendliche „Blick in die Welt des Geldes“ mit Anja Kohl und Co.

(8) Reform des Sexualstrafrechts – Nein heißt Nein!

(9) Der Staat reagiert auf Würzburg, München, Ansbach:

„Amok“ oder „Terror“? Militante Klarstellungen zu einem gewaltigen Unterschied

Leserbrief zum Artikel „Ich sag’ nur Köln!!“ in GegenStandpunkt 1-16