KRIEG: TRAUER UND WUT. Die Septemberausstellung im Eine-Welt-Haus weist auf die Verlierer der Kriege hin: Soldaten, Gefangene, Verweigerer, Frauen, Kinder, Arme, Alte, Flüchtlinge, Verwaiste, Heimatlose, Verletzte. Tote.

Ebenfalls im Eine Welt Haus finden jeden Dienstag Beratungen zum Asyl- und Ausländerrecht statt. Anmeldung ist um 17.30 Uhr.

Bürgergesellschaft 3.0: das Internet als Ort der Freiheit? Rainer Sontheimer referiert zu diesem Thema um 18.00 Uhr im Gasteig.

Ebenfalls im Gasteig findet zur selben Zeit einen Vortrag zu Jean-Paul Sartre statt: „der öffentliche Intellektuelle“, es spricht Stefan Winter.

VERHÄNGNISVOLLER WANDEL – ANSICHTEN AUS DER PROVINZ: im NS-Dokumentationszentrum gibt’s dazu u. a. Ein Gespräch mit der Historikerin Linda Conze zur Rolle der Fotografie im Nationalsozialismus. Im NS-Dokumentationszentrum um 19.00 Uhr.

Das Werkstattkino in der Fraunhofer Str. zeigt DER HOFNARR, von Norman Panama und Melvin Frank aus dem Jahr 1955: England im 12. Jahrhundert. Ein Wanderkomödiant besteht in der Verkleidung eines italienischen Hofnarren die tollsten Abenteuer am Königshof und stürzt schließlich mit Hilfe des königstreuen Volkes einen unrechtmäßig auf den Thron gekommenen Tyrannen.

In der Stadtbibliothek Ramersdorf, Führichstr. 43, gibt es um 16 Uhr für Kinder ab 4 Jahren das Bilderbuchkino „Conni geht Zelten“.

Wer bei der Benefizaktion „Mitradeln-endlich am Ziel“ dabeisein will, sollte sich am Dienstag um 17 Uhr am Roopsingh-Bais-Weg 21 am Olympiapark einfinden.

In der Mohrvilla, Situlistr. 75, gibt es von14:30 -15:30 eine Tanzwerkstatt für Frauen mit und ohne Fluchterfahrungen unter dem Titel „Die Mohrvilla tanzt“.

Anmeldung unter Tel: 324 64 32 oder im Internet unter „mohrvilla.de“.

Und das waren die Veranstaltungstipps für den morgigen Dienstag.