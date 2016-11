Im Rahmen der BIMOVIE Frauen-Filmreihe im RIO Filmpalast am Rosenheimer Platz gibt es um 18:00 Uhr in deutscher Sprache:

Der Freiheitskampf der Kurdinnen

Mit eindrücklichen Bildern bringt uns der Film mitten ins Geschehen der aktuellen Auseinandersetzungen in Syrien. Er begleitet die Kurdinnen, befragt sie zu ihren gegenwärtigen Problemen, zu ihren Zielen und Idealen – und erzählt damit auch die vielseitige Geschichte der kurdischen Frauenbewegung. Die Frauen schildern ihre Beweggründe, ihren Alltag und ihre kollektiven Ideen für eine Zeit ohne Krieg.

Und um 20:00 Uhr läuft im Rio der 2. BIMOVIE Film:

SWORN VIRGIN, OmU.

Visuell sehr eindrucksvoll versucht der Film, die Welt der geschworenen Jungfrauen in Albanien zu ergründen. Die junge Hana wächst in einem albanischen Bergdorf bei Zieheltern in strengem Patriarchat auf. Sie will sich nicht der starren weiblichen Geschlechterrolle fügen, und wählt schließlich den Weg der geschworenen Jungfrauen und wird zu Mark. Fortan trägt sie Männerkleidung und einen Kurzhaarschnitt, und – darf endlich rauchen und trinken.

Nulltarif im öffentlichen Verkehr und eine ökologische Verkehrspolitik – wie utopisch ist das, oder wo gibt es sowas bereits, oder zumindest gute Ansätze dazu? Um 19.30 Uhr ist der Aktivist Jörg Bergstedt in der Schwanthalerstr. 139 bei der Linken-Partei zu Gast. Er ist als Verteidiger aufgetreten im aktuellen Strafprozess vom 2.11. in Starnberg gegen Aktions-schwarzfahren, d.h. bewusstes, aktives Schwarzfahren, um den Nulltarif öffentlich zu propagieren. Radikale Aktivisten treffen auf die Linken-Partei, weil sie hier gleiche Ziele verfolgen. Kann spannend werden.

Im Werkstattkino läuft am 4. und 5. November jeweisls um 18.00 – aus aktuellem Anlass – Der österreichische Film „A good American“ von Friedrich Moser. Es geht allerdings nicht um Donald Trump, sondern um William Binney, einen Vorläufer Edward Snowdons. Seine Geschichte wird in Gestalt eines dokumentarischen Thrillers aufgezeichnet, mit viel Wut im Bauch kommt diese Mischung aus Arroganz, Machtgier und Inkompetenz auf die Leinwand

Ebenfalls im Werkstattkino wird am 4. November um 20.30 Uhr die Dokumentation „Punk in London“ gezeigt, mit den Sex Pistols, X-Ray Spex, den Adverts, Kill Joys, the Jam u.v.a. Mehr

Werkstattkino – Frauenhoferstr 9 – Freitag 4.11. – 18.00 Uhr „A good American“ und 20.30 „Punk in London“

Ein Ferientipp für Kinder: Das ÖBZ, das Ökologische Bildungszentrum bietet einen Vormittag für Kinder von 8 bis 12 Jahren mit Einer Abenteuergeschichte, Tipps wo und wie man sicher ein Feuer im Freien machen kann, welche Materialien brauchen wir dazu und wie haben unsere Vorfahren das gemacht.10-13 Uhr im ÖBZ, Englschalkinger Str. 166, Anmeldung erbeten unter 089-939489-72 Beitrag € 6.50