Dieser konservativen Regression wollen sie sich entgegenstellen, das Festival ist eine Feier der Vielfalt und der Akzeptanz alternativer Lebensentwürfe. Denn gerade in der der öffentlichen Akzeptanz und Sichtbarkeit queerer Kultur, zeigt sich, wie es mit der Zukunft unserer offenen Gesellschaft bestellt ist: „But there is so much left to fight for!“, heißt es nicht ohne Grund am Ende von KIKI, unserem QueerScope Debütfilmpreisträger 2016. Die Spielorte sind City 1, Atelier 1, Eldorado, Neues Arena, Neues Maxim, Harry Klein und Kunstverein (k.m.).

Mehr auf www.qffm.de