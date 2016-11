New York – Rio – Tokio



oder auch anderswo,

wir reisen heut von Stadt zu Stadt

und laufen uns die Füße platt!

Haben wir eine auserkoren,

gibt’s was kräftig auf die Ohren!

In der nächsten Folge von Gery’s + Tary’s Favourites machen wir eine musikalische Städtereise,

das heißt, wir bringen Lieder, die eine Stadt im Titel tragen.

Mit dabei sind Rammstein, Muse, Animals, Rush, Morrisey und viele mehr.

Wann / Wo : am kommenden Sonntag, um 14:00 Uhr auf LoRa München ,

LoRA München ist am Wochenende hörbar

– auf DAB+ (Kanal 11C) und im

– im Internet Live Stream http://www.lora924.de -> Hör-Bar -> Live stream

Die Sendung kann man dann noch 7 Tage nachhören oder sich runterladen und dann nachhören, wann man will

von der Podcast Seite http://podcast.lora924.de/publisher/episode_feed/all.xml

Lob, Kritik und Anregungen schgreibt uns bitte an kritik@lora924.de , am besten mit cc an uns gery.tary@gmx.com

Viel Spaß beim Zuhören wünschen

Gery + Tary