Bill Gates Macht über die WHO

Wer ist der reichste Mann der Welt, und das obwohl er schon einmal 50% seines Geldes für gemeinnützige Zwecke gestiftet hat? Bill Gates.

Die von ihm gegründete Bill & Melinda Gates Foundation ist so gut bestückt, dass sie über die Projekte der WHO mitbestimmen kann. Was die Stiftung will, das wird auch gemacht. Ohne zu hinterfragen wie die Stiftung ihr Geld anlegt. Was das für Auswirkungen hat und welche Probleme sich daraus entwickeln wollten wir von Jörg Schaaber von der BUKO Pharma-Kampagne wissen.