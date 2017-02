Veranstaltungstipps Samstag bis Montag

Veranstaltungstipps für Samstag bis Montag…:

Samstag…

…beginnt schon um 10 Uhr – wie auch am Sonntag ! – die Attac-Winterschule, mit einem Schwerpunkt in Sachen Rechtsruck – seinen Ursachen, therapeutischen Ansätzen…im Eine-Welt-Haus läuft das mit tollen DozentInnen wie Prof.Dr. Bontrup und dem Soziologen Dr.Lessenich.

Die Werkstatt zu München in der Zeit der Räterepublik in der Sendlinger Kulturschmiede beginnt um 14 Uhr.

Im Schlachthof gibt`s eine deftige Premiere nicht nur für Sizequeens: Jens Heinrich Claassen zelebriert sein neues Programm „13 Zentimeter: Aus dem Leben eines durchschnittlichen Mannes“, ab 20 Uhr.

Im Import-Export freut man sich auf die schwärmerisch getragenen, mit Analogstuff gemixten Indietronics von Floor and the Sea ab 20 Uhr 30, zunächst treten aber noch Daniel Richter und Henk auf.

Das Werkstattkino zeigt in der Frühvorstellung ab 14 Uhr „Si-O-Se-Pol, die letzten Tage des Parvis“. Im Original mit dt. Untertiteln. Da geht es um einen Iraner, der in Madrid todkrank seine Tochter sucht – und was er statt dessen findet…

Sonntag:

Ab 17 Uhr können Sie im NS-Dokuzentrum der Gedenkveranstaltung über das Euthanasieprogramm der Nazis beiwohnen, Titel: Meine Mutter, Meine Großmutter, mein Cousin, meine Tante…“

Comicfans und Comiczeichner treffen sich zwanglos zum bunten Frühabend ab 18 Uhr im Werkstattkino.

Auf den jungen, als Riesentalent gefeierten rumänischen Pianisten Mihai Diaconescu und seine Mussorgsky- und Chopin-Interpretationen freut man sich ab 19 Uhr in der Seidl-Villa.

Aus einem tragikomischen Roadroman liest Sarah Kuttner ab 20 Uhr im Volkstheater. Titel: 180 Grad Meer.

Spannender Vortrag von Mathias Hofmann im Irrland ab 20 Uhr: Laibach, die totalitären Effekte der Popkultur… da haben schon Generationen Musikjournalisten erbittert drüber gestritten.

Montag:

Haunted ist ein bewegender Dokumentarfilm über den Syrienkrieg aus Sicht der Zivilbevölkerung, die dem Bombardement beider Seiten ausgesetzt ist. Zu sehen im Werkstattkino ab 18 Uhr.

Die Pegida marschiert auch diesen Montag, um 19 Uhr trifft man sich zum Austausch rechtsradikaler und fremdenfeindlicher Plattitüden am Stachus, wo man sich um ca. 22 Uhr wieder versammelt, nach dem man vorher mit dem eigenen Anblick die Maxvorstadt verunstaltet hat.

Dann doch lieber um 20 Uhr in Raum 0117 am Gasteig mitdiskutieren: Was ist deutsch?Mit Stefan Richter und Dr. Hermann Schlüter.

Das tolle kalifornische Postcorequintett Touch Amoré füllt das Feierwerk ab 20 Uhr, mit dabei Swain und Angel Dust.

Und im Milla wird es beim Konzert der Chansonneuse Melanie Pain eher stylisch-besinnlich, die Dame war übrigens früher beim Bandprojekt Nouvelle Vague International dabei…

Gute Unterhaltung.