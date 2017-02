UniOhneAngst – Nach Vergewaltigung an der LMU

Für viele Studentinnen, Studenten und auch Alumni der LMU war es eine erschreckende Nachricht die vor zwei Wochen die ragionalen Zeitungen dominierte. Vergewaltigung auf der Damentoilette im LMU Hauptgebäude, am helllichten Tag. Mittlerweile ist der Täter gefasst, aber die Verunsicherung bleibt. Um dieser Verunsicherung etwas entgegenzusetzen findet zeitgleich mit diesem Beitrag eine Solidaritätskundgebung am Geschwister-Scholl-Platz statt. Wir sprachen mit Xenia Valeth, die diese Demonstration der Geschlossenheit unter dem Hashtag #UniOhneAngst mitorganisiert hat und wollten als erstes von ihr wissen, wie die Stimmung an der LMU derzeit ist.