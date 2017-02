Veranstaltungstipps

Samstag

Schon um halb 10 beginnt ein Rosa-Forumstag in Raum 0131 im Erdgeschoss des Gasteigs: La Vie En Rose, Wie Lesben und Schwule seit `68 die Stadt veränderten und wie sie nun alt werden (wollen), u.a. mit Sigi Benker vom Münchenstift, Albert Knoll und Christine Schäfer vom Forum Homosexualität, der Gruppe Rosa Alter und dem Lesbensalon und vielen Anderen in diversen Workshops und Diskussionen, bis in den Abend…

Johannes Silberschneider, der österreichische Film – Hans Dampf, liest im Lustspielhaus ab 12 aus Bernd Fischerauers „Burli“-Roman, da geht es um einen in Pubertätsnöten durch die Realität hintere der entnazifizierten Fassade Österreichs stromernden jungen Burschen. Größartig!

Im Rahmen der Reihe zur Sozialen Skulptur liest ab 17 Uhr Sabine Kretzschmar aus der Rede von Joseph Beuys anlässlich seiner Auszeichnung mit dem Wilhelm-Lehmbruck-Preis, danach kann und sollte auch diskutiert werden. Merke: Heldenverehrung in eigener Sache konnte Beuys partout nicht ausstehen!

Die Mondkanone im Feierwerk bedeutet ein Bandfestival als Experimental and Psychedelic Experience – es spielen ab 20 Uhr in der Kranhalle Die Wilde Jagy, Yokokono, Carl Gari, Karaba und die Teufelskracher.

Und leichtfüßigen Indie aus Hamburg gibt es im Milla an halb 9 beim Konzert von Pool, die schon als Support von Django Django zu überzeugen wussten.

Sonntag

Um 17 Uhr zeigt man in der Sendlinger Kulturschmiede einen wunderlich-tollen neuseeländischen Spielfilm um ein Schachgenie, das sich um Problem-Kids kümmert: Das Talent des Genesis Potini.

Bei der Kino.Kurzfilmnacht im Werkstattkino ab halb 7 sind Powerfrauen das Thema!

Poppunk aus Philadelphia können Sie sich ab 8 im Strom geben, beim Konzert von den Tiny Moving Parts als Support und den fröhlich rockenden Wonder Years.

Ab 20 Uhr können Sie beim Bahnwärter Thiel die Geschichte eines Pianisten verfolgen, der als Findelkind auf einem Ozeandampfer sozialisiert zum Künstler und besten Freund des Jazztrompeters an Bord wird. Oder zumindestens fast. „Novecento – Die Legende vom Ozeanpianisten“ wird erzählt vom Ensemble der Lichtbühne.

Zur gleichen Zeit beginnt im Atelier Gut: „Zwinkelman“ sein Support-Set für die aus New York City stammende Slowcorelegende Chris Brokaw,

Montag

Ja, es nervt und ja, die Rassisten von Pegida marschieren weiterhin jeden Montag rum, diesmal trifft sich die Meute um 19 Uhr am Marienplatz, um zum Isartor und dann über den Altstadtring in nem Bogen wieder zurück zum Marienplatz zu kommen. Der einzige Trost daran ist der Protest, den es gegen diese so genannte Demonstration auch weiterhin jeden Montag gibt.

Bessere Alternativen zu dem Unfug;

Hier Revolution! Wer dort? Eine pfiffige Informations- und Diskussionsveranstaltung rund um die Münchner Räterepublik mit besónderem Fokus auf die Herren Landauer, Mühsam und den Anarchismus, beginnt um 19 Uhr in der Sendlinger Kulturschmiede.

Zur selben Zeit startet in der Musikhochschule das Orchesterkonzert mit Markus Bellheim, Klavier und dem Schulmusikerorchester der Hochschule. Im Großen Konzertsaal hören Sie Werke von Beethoven und Rimsky-Korsakov.

Blossoms nennen sich 5 Jungs aus Manchester und wollen mehr werden als nur der Saisonhit in Sachen Synthiepop, überprüfen Sie deren Erfolgsaussichten selbst ab 8 im Technikum.

Oder lauschen Sie der Tunesierin Kaouther Tabai, wenn sie zweisprachig aus ihrem Buch „Das Dienstmädchen“ liest, in dem sich Geschichten zum Alltagsleben tunesischer Frauen finden. Im Kofra das Ganze, wirklich hoch spannend! Und ne gute Alternative, wenn Sie für T,C.Boyle in der Muffathalle keine Karten mehr kriegen, die sind nämlich längst weg.