Sind wir auf dem Weg in die inklusive Gesellschaft?

Thema unserer Sendung am 07. März 2017 war die Barrierefreiheit als Grundvoraussetzung für Inklusion. Im Studio sprechen darüber:



– Christine Degenhart, Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer,

– Marcus Krzemien, vor seiner Verrentung wegen Erkrankung Geschäftsführer in der Stiftung Pfennigparade,

– Helmut Zech, Bürgermeister von Pfaffenhofen an der Glonn,

– Wassilios Kirtopoulos, gelernter Industriekaufmann und jetzt auf Grund seiner Behinderung Frührentner.