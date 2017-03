Wie sexualisierte Gewalt gegen Frauen entsteht…

Was sind eigentlich die Ursachen der meist sexualisierten Gewalt gegen Frauen? Wir sprechen darüber mit Sybille Fezer, Geschäftsführerin der Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale. Laut UN ist sexualisierte Gewalt auch in Familien und Partnerschaften in 125 Ländern verboten, mehr als je zuvor. Kein echter Fortschritt und Grund zum Feiern?