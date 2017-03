pro familia journal: „Sexualpädagogik mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen“

Eine Sendung von pro familia München mit Michael Niggel über „Sexualpädagogik mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen“ Sudiogäste: Barbara Springer und Andreas Schmitz vom Sexualpädagogischen Team pro familia München

Interviewspartner: Claus Jölson vom Stadtjugendamt und Christian Reisenberg, Geschäftsführung pro familia München

