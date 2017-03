Schlimmer geht’s immer: Der Hörfunkausschuss des Medienrats der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat am 15.03.17 einstimmig eine Beschlussvorlage auf den Weg gebracht, die sogar noch weniger Sendezeit für LORA München auf der UKW-Frequenz 92.4 bedeuten würde als der vorhergehende Entwurf der BLM. Endgültig entschieden wird nun im Medienrat am 30.03.17.



Schon der Vorschlag der BLM nach der Anhörung aller Bewerber – Radio Horeb, Christliches Radio München, Münchner Kirchenradio, Radio Feierwerk, Radio München und LORA – war enttäuschend. Fünf Stunden mehr Sendezeit pro Woche waren für LORA vorgesehen. Wenn es nach dem Hörfunkausschuss geht, wären es nur noch zwei Stunden mehr. Hinzu kommt, dass LORA den Freitagabend ab 21.00 Uhr an Radio Feierwerk abgeben soll. Beworben hatten wir uns für 25 Stunden zusätzliche Sendezeit. In Zukunft soll LORA Montag bis Donnerstag von 16 Uhr bis Mitternacht auf Sendung gehen, am Freitag hingegen nur von 16 bis 21 Uhr. Der Vorschlag hätte zur Folge, dass die Kabarett- und Jazzredaktionen ihren angestammten Sendeplatz am Freitag verlieren.

Der Ausschreibungstext der BLM für die UKW-Frequenz 92.4 vom 11.01.2017 ließ durchaus hoffen, dass LORA deutlich mehr Sendezeit bekommt:

„Die Ausschreibung richtet sich besonders an gemeinnützige Bewerber, die ein alternatives Musikprogramm und lokale Inhalte aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Kirche und Soziales anbieten. Wünschenswert ist die Beteiligung von Bürgerradioprojekten der Verbände, Vereine oder Institutionen.“

Wir dachten tatsächlich, dass passe genau auf uns – gerade weil es um lokale Berichterstattung geht, die, wie der Hörfunkausschuss feststellte, bei einem anderen Anbieter auf der Frequenz deutlich unterrepräsentiert sei.

Auf den von LORA neu beantragten Sendezeiten sollten vor allem lokale Themen aus der Stadt, den Stadtvierteln und der Region München behandelt werden. Thematisch im Fokus standen dabei Information, Kultur, Bildung und Unterhaltung.

Geplant war ein Mittagsmagazin mit lokalen Nachrichten aus der Stadt und den Stadtvierteln. Die neue Sendung „Tribüne“ sollte die ehrenamtliche Arbeit von lokalen Vereinen und Initiativen vorstellen. Wir wollten mit einer Inklusionssendung von und für Menschen mit und ohne Behinderung sowie mit einer Integrationssendung von und für Geflüchtete und Migrant_innen on Air gehen. Die Sendung „Musik der Kontinente“ sollte sich in deutscher Sprache an die ethnischen und kulturellen Gemeinden bzw. Milieus in der Region richten und den jeweiligen Communities wichtige Informationen liefern.

Vergangenes Jahr wurde LORA mit dem Bürgerpreis des Bayerischen Landtags ausgezeichnet. Für uns alle war das eine verdiente Würdigung unseres Engagements. Eine solche Anerkennung hätten wir uns auch vom Hörfunkausschuss in Form einer deutlichen Sendezeiterweiterung gewünscht. Vermutlich aber spielten bei einem Großteil der Hörfunkausschussmitglieder noch die alten Beißreflexe gegen ein alternatives Community Radio bzw. Bürgerradio eine doch größere Rolle, als wir dachten.

In der Regel wird ein einstimmiger Beschluss des nicht öffentlich tagenden Hörfunkausschusses im Medienrat durchgewunken, inzwischen können wir uns aber gut vorstellen, dass in der Sitzung am 30.03.2017 versucht wird, noch einmal an der Sendezeit zu Ungunsten von LORA zu drehen. Hat es doch von Mitgliedern des Hörfunkausschusses, wie wir erfahren durften, durchaus Bestrebungen gegeben, die Sendezeit von LORA noch weiter zurückzufahren.

Dietmar Freitsmiedl

LORA-Programmkoordinator