Reggae Radio jeden 5. Donnerstag im Monat um 22.15 Uhr

Die Idee ist es eine regelmäßige Radiosendung zu schaffen, in der Reggae und verwandte Musikstile wie Dub, Ragga, Rocksteady, Dancehall und Ska gespielt werden. Dabei soll der Fokus auf internationalen und deutschsprachigen Künstler*innen liegen. Ziel ist es die Bandbreite der Genres zu repräsentieren und zu vermitteln, was die Musik abseits von klassischen Rot-Gelb-Grün Klischees zu bieten hat. Dies wird durch eine Mischung aus klassischen und modernen Musikstücken sowie redaktionellen Beiträgen gewährleistet, die „Reggae-Wissen“ an die Hörer*innen vermitteln.

Um ein Verständnis für die Geschichte hinter den Songs zu schaffen sollen in der Sendung zu einzelnen Songs weiterführende Informationen präsentiert werden. Gleichzeitig werden ausgewählte Titel einer Reflexion bezüglich der im Text vermittelten Botschaften unterzogen. Im Zentrum der Betrachtung stehen hierbei die kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der international aktiven Reggaeszene.

Im Rahmen der Sendung sollen Künstler*innen und weitere Szenemitglieder in Interviews oder anderen Formaten hörbar gemacht werden und so auch unbekannten Künstler*innen eine Plattform gegeben werden.