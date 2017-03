Donald Trump und Datenschutz im Internet

Trump ist der Medien-Magier. Er schafft es irgendwie durch wenig Politik und viel Blödsinn dauernd in den Medien zu bleiben. Wobei wenig Politik auch nicht wirklich stimmt, schließlich besteht seine Politik aus der ständigen Auflösung der Vereinbarungen und Weichenstellungen seines Vorgängers. Jetzt ging diese Aufkündigung der Vereinbarungen auch auf den Bereich des Internets über. Allerdings sind die Veränderungen Trumps daran weniger von dummen Sätzen und Skandalen geprägt gewesen, weshalb das Medienecho sich in Grenzen hielt. Wir sprachen mit Anja Hirschel, die als Spitzenkandidatin der Piratenpartei in den Bundestagswahlkampf geht, und wollten als erstes von ihr wissen, was Trump denn eigentlich mit dem Internet machen möchte.