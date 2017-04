Hallo,

es ist wieder soweit, die neue Folge von Gery’s + Tary’s Favourites steht vor der Tür.

Diesmal, am Sonntag, , geht es „Rund ums Auto“

Wir spielen Lieder, die mit dem Auto oder Teilen davon oder dem drum rum zu tun haben.

Bei unserer Mischung von Liedern aus sechs Jahrzehnten Pop bis Hardrock sind dabei

Van Halen, The Clash, Incubus, Keith Urban, Lenny Kravitz und viele mehr.

Also:

Bei Gery’s + Tary’s Favourites am kommenden

Sonntag, um 14:00 Uhr auf LoRa München

geht es „Rund ums Auto„.

Achtung:

Dies ist voraussichtlich unsere letzte Sendung am Sonntag nachmittag!!

(Foto: Dieter Sz)

Durch die Neuvergabe der UKW-Sendefrequenz 92,4 MHz und dem dazugehörigem DAB+ Kanal (11C)

ändern sich die Sendezeiten von LoRa München und weiterer 92,4 MHZ Sender ab etwa Mitte Mai 2017.

Der „DAB-Sonntag“ fällt für LoRa künftig ersatzlos weg.

Voraussichtlich kommt unsere Sendung künftig in der 4. Woche eines Monats unter der Woche ab 16:00 Uhr auf UKW.

Der Wochentag wird noch festgelegt.

Natürlich gibt es die Sendung weiter im livestream (an dem neuen Wochentag),

und es gibt sie dann auch weiterhin 7 Tage lang nach Sendetermin auf der Podcast Seite!! )

Schaut am besten immer wieder mal auf der Homepage http://www.lora924.de nach. Dort werden die aktualisierten Belegungen der Sendezeiten bekanntgegeben.

Viel Spaß beim Zuhören wünschen

Gery + Tary