Was wird aus der Städtischen IT? Die künftige Ausrichtung der städtischen IT schlägt Wellen – in organisatorischer und in technischer Hinsicht. Der Stadtrat hat einen Beschluss gefasst, der organisatorisch große Umwälzungen hervorrufen wird, und eine Abkehr von Linux als Standardbetriebssystem für Client-Rechner beinhaltet. Karl-Heinz Schneider, Werkleiter Informations- und Telekommunikationstechnik beim städtischen Eigenbetrieb und Brigitte Wolf, Stadträtin der Linken laden im Eine Welt Haus ein zum Vortrag mit Diskussion. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Ebenfalls im Eine Welt Haus finden jeden Dienstag Beratungen zum Asyl- und Ausländerrecht statt. Anmeldung ist um 17.30 Uhr.

Ab 16.00 Uhr gibt es im Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlinger Str. 7 Rechtsberatung für Kinder und Jugendliche.

Die wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt in der Mohr-Villa findet von 17.30 bis 19.30 Uhr statt.

Räterepublik oder parlamentarische Demokratie? Die führenden Sozialdemokraten zogen unterschiedliche Konsequenzen aus dem Untergang des Kaiserreichs: Während Kurt Eisner eine von Soldaten und Arbeitern geprägte Räte-Regierung für das neue Deutschland favorisierte und einen radikalen Neubeginn forderte, setzte Friedrich Ebert auf schnelle freie Wahlen. Er ging ein Bündnis mit den Freikorps ein und schlug sozialistische Rebellionen nieder. War der überharte Einsatz wirklich berechtigt? Welche Chancen boten sich für eine Politik des demokratischen Sozialismus? Ein Vortrag von Stefan Winter im Gasteig. Beginn ist um 10.00 Uhr.

Das Spanische Kulturinstitut CERVANTES zeigt den Dokumentationsfilm ASTRAL: Der spanische Journalist Jordi Évole dokumentiert die Seerettungseinsätze des Seglers »Astral« vor der libyschen Künste und zeigt unverblümt das brutale Geschehen auf dem Mittelmeer. Im Instituto Cervantes ab 19.30 Uhr.

Im Rahmen einer Afghanistanwoche liest um 20 Uhr im Gymnasium Oberhaching der junge afghanische Autor Hassan Ali Djan, der vor 10 Jahren als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling in München angekommen ist, aus seinem Buch:“Afghanistan.München.Ich-Meine Flucht in ein besseres Leben“.