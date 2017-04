Das WERKSTATTKINO in der Fraunhoferstr. 9 lädt um 18:00 ein zu :

Do Not Resist (OmU), ein Dokumentarfilm aus den USA. Regie führte Craig Atkinson. Der Doku-Thriller enthüllt die rasante Militarisierung der US-Polizei und gibt einen schockierenden Ausblick auf die Zukunft der Polizeiarbeit. Regisseur Craig Atkinson begleitet SWAT-Spezialeinheiten auf ihren Einsätzen, gerät mit der Kamera zwischen die Fronten der Ausschreitungen in Ferguson und dringt bis tief in die Überwachungszentralen, die an Science-Fiction Filme erinnern, vor.

Wie schafft es ein durchschnittlich trainierter, ländlich geprägter Mitteleuropäer im Dschungel der heutigen Angebote von facebook, parship und elitepartner noch, seine wahre Prinzessin in der Realität zu finden? Welche Anstrengungen sind notwendig, welche Mittel verfügbar, welche Ziele überhaupt erreichbar? In ihren unverwechselbar von Soul, Pop und Rock eingeschwärzten Blechgesängen stellen sie die Frage nach dem „Wo bist du?“, trällern ein Loblied auf die „Highheelhaserl“ oder preisen den „Fuatgehmo“. Im neuen Bühnenprogramm „Glück im Spiel, Blech in der Liebe“ widmen sich die fünf Blechrebellen aus Niederbayern dem ältesten Thema der Welt – der Liebe. Zu erleben im FRAUNHOFER THEATER in der Fraunhoferstr. 9.

Im GASTEIG im KLEINEN KONZERTSAAL kommen die Freunde der Klassik auf ihre Kosten. Verschiedene Klassen der Hochschule für Musik präsentieren sich. Bereits um 13:15 starten die Posaunen die Mittagsmusik, um 18:00 laden die Pianisten zum Ladenschlusskonzert, und um 20:00 ertönt im Studiokonzert nochmal das Klavier.