20 Uhr Mittwoch, 03. Mai 2017

Arbeitswelt im Wandel (Karin), Thema: Frauengleichstellung im 21. Jahrhundert

Jährlich im März zelebrieren Frauen den internationalen Frauentag und den Equal Pay Day, aber was sich hinter CEDAW, der „Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination of Women“ verbirgt, das ist kaum bekannt. Dabei trat CEDAW bereits 1981 in Kraft.

Bei dieser Sendung wird erklärt, was CEDAW ist und warum es so unbekannt ist.

Gast im Studio: die Münchner Rechtsanwältin Renate Maltry