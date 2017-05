Sind wir auf dem Weg in die inklusive Gesellschaft? – Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr

Mobilität ist eine der Grundvoraussetzungen dafür, ob Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, wie es die UN-Behindertenrechtskonvention vorsieht. Deswegen haben wir in dieser Sendung darüber diskutiert, wie barrierefrei der öffentliche Nahverkehr in München ist.

> Marion Stangl von den Netzwerkfrauen Bayern und Rollstuhlfahrerin (E-Rolli)> Karl – Heinz Holzwarth, Qualitäts- und Mobilitätsbeauftragter der DB Bayern> Ariane Sauer, Beauftragte für Menschen mit Mobiltätseinschränkungen bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG).> Melanie Egerer, Mitarbeiterin für Barrierefreiheit und Öffentlichkeitsarbeit in der Bezirksgruppe Oberbayern-München des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbunds. Sie ist blind.> Silke Buchberger, vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung Abteilung Verkehrsplanung der Landeshauptstadt München.> Monika Burger, vom Facharbeitskreis Mobilität im Behindertenbeirat der Landeshauptstadt München. Sie sitzt in einem Handrollstuhl.

Die Sendung aus der Reihe „Sind wir auf dem Weg in die inklusive Gesellschaft“ wurde