Hospizarbeit – Lichtblick am Lebensende

Kaum ein Mensch denkt gerne an sein Ende, obwohl es uns allen sicher ist.

Beobachtungen, Berichte und Erzählungen anderer Menschen geben uns Grund zur Sorge, ob es uns möglich sein wird, in Ruhe und unter würdigen Umständen zu sterben. Die Hospizbewegung steht Menschen am Ende ihres Lebens bei. Im LORA-Gesundheitsmagazin berichten Frau Dr. Susanne Roller, Oberärztin der Palliativstation des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in München und Mitarbeiter des ambulanten Hospizdienstes der Caritas München von ihrer Arbeit.