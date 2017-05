Gery + Tary spiel’n für eich große Hits aus Österreich!

Die neue Folge von Gery’s + Tary’s Favourites steht vor der Tür!

Das Thema im Mai 2017 ist Austro Pop Wir spielen Songs von österreichischen Künstlern

wie z.B. Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Rainhard Fendrich, Christina Stürmer, EAV u.v.m.

Gäste in der Sendung sind die Mitglieder der Band Austria Project http://www.austriaproject.com) Wann: Montag, 16:00 bis 17:00 Uhr (Teil 1) und

Mittwoch, 16:00 bis 17:00 Uhr (Teil 2) Durch die Neuvergabe der UKW-Sendefrequenz 92,4 MHz und dem dazugehörigem DAB+ Kanal (11C)

haben sich die Sendezeiten von LoRa München und weiterer 92,4 MHZ Sender ab geändert. Gery’s + Tary’s Favourites gibt es künftig von 16:00 bis 17:00 Uhr jeden 4. Montag im Monat (gibts immer)

jeden 5. Montag im Monat (gibts nur manchmal)

jeden 5. Mittwoch im Monat (gibts nur manchmal) auf UKW (92,4 MHz + Kabel 96,75 MHz)

im Internet Livestream und (wie gehabt) 7 Tage nach Sendung auf den Podcast Seiten zum Nachhören und/oder Runterlade

Schaut am besten immer wieder mal auf der Homepage http://www.lora924.de nach. Dort werden die aktualisierten Belegungen der Sendezeiten bekanntgegeben.

Home Page und Internet Live Stream: Link zuund http://www.lora924.de -> Hör-Bar -> Live stream

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de, am besten mit cc an uns gery.tary@gmx.com

Viel Spaß beim Zuhören wünschen

Gery + Tary