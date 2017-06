Kein Tag der Bundeswehr – mehr Friedensbildung soll stattdessen her

Am Samstag den 10. Juni ist wieder der Tag der Bundeswehr. Kasernen öffnen ihre Türen, Panzer fahren zur Belustigung der Kinder, Jets donnern über Köpfe hinweg und Jugendoffiziere berichten von den tollen Karrierechancen beim Bund. Friedensorganisationen lehnen solch eine Informations- und Werbeveranstaltung für Militäreinheiten ab. So würde beispielsweise Berthold Keunecke, der Vorsitzende des Deutschen Zweigs des internationalen Versöhnungsbundes, lieber einen Tag der Friedensbildung sehen. Wir sprachen mit ihm und wollten zuerst von ihm wissen, was ein solcher Tag bringen könnte.