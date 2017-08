Unabhängige Patientenberatung, also Persönliche Beratung zu Patientenrechten, Ärztepflichten, Kassenleistungen, Behandlungskosten, Betreuungs- & Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, gesetzlichen Neuregelungen u.a., gibts von 10-13.00 Uhr im Gesundheitsladen München in der Waltherstraße 16 a.

Und jetzt noch Diverses zum Sommerloch:

Im Olympiapark beim Theatron Festival im Olympiapark gibt es kostenlos einen bunten Weltmusik-Mix aus Reegae, Rock, Pop, Punk und Indie. Los geht‘s um 19 Uhr am Seeufer.

In den gemütlichen Kinosessel kann sich fläzen, wer Lust auf die Komödie The Party von Sally Potter hat. Um 20.50 zeigt der Rio Filmpalast den Streifen über die Feier einer Londoner Politikerin. Ein Geständnis des Ehemanns lässt die Stimmung kippen, ist aber erst der Auslöser einer sich immer weiter nach oben schaukelnden Krise über Liebe, Freundschaft, politische Überzeugungen und Lebensentwürfe.

Die Open Stage in der Muffathalle bietet Künstlern in den Bereichen Tanz und Choreographie eine Plattform, um die gemeinsam in Workshops und Labs der Tanzwerkstatt Europa erarbeiteten Werke vor Publikum zu präsentieren. Wer neugierig auf Neues und dem Modernen Tanz zugewandt ist, wird hier um 20.30 Uhr erwartet.

Liebhaber des Klassischen Balletts kommen hingegen um 20.00 Uhr im Deutschen Theater auf ihre Kosten, gezeigt wird Mythos Chanel. Das Salzburger Landestheater erzählt die Lebens- und Wirkungsgeschichte der Modelegende Coco Chanel.