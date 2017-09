Die Tierpolitik sendet jeden 1. Donnerstag im Monat von 19 bis 20 Uhr

Schon seit 2002 hat die Tierpolitik einen festen Platz im LORA-Programm.

Unterschiedliche Tierrechts- und Tierschutzorgansiationen nutzen diesen Sendeplatz im monatlichen Wechsel.

Thematisch geht es um Wildtiere, Haustiere, sog. Nutztiere, Versuchstiere, Tiere in der Unterhaltungsbranche und für die Freizeitgestaltung und deren Bedeutung in der/für die Umwelt und die Gesellschaft.

Außerdem wird das Tier als Wirtschaftsfaktor und die Politik als Einflussfaktor beleuchtet. Also: industrielle Tierhaltungen, Tierversuche, Vegetarismus/Veganismus, Zirkus, Zoo, Jagd, Wildtierhandel u.a.

Neben einer detaillierten Auseinandersetzung mit der Problematik werden Alternativen aufgezeigt – Ersatzmethoden zum Tierversuch, pflanzlicher Fleischersatz, Auswilderungsprojekte u. v. m.

Ziel unserer Arbeit ist Befreiung der nichtmenschlichen Tiere aus jeglichen Ausbeutungsmechanismen.

Nichtmenschliche Tiere dürfen nicht verobjektiert werden.Sie sind keine Messinstrumente für die medizinische Forschung, sie sind keine Lebensmittel, keine Bekleidungsstücke, keine Sportgeräte – sie sind leidensfähige Lebewesen.

Alle menschlichen und nichtmenschlichen Tiere haben ein Recht auf Freiheit und Unversehrtheit – dafür arbeiten wir.

Die verantwortliche Redakteurin ist Silvia Ayoub,

Kontakt über E-Mail: silayo [AT] freenet.de