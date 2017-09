Ein umfangreiches Kinder- und Jugendprogramm rund ums Klavier findet unter anderem auf der Freiluftbühne vor dem Gasteig statt, im Rahmen der großen Klavieraktion „Play me,I’m Yours!“, für die im ganzen Stadtgebiet 17 toll gestaltete Pianos zum freien Bespielen aufgebaut wurden. Vielleicht klappt es ja danach doch noch mit den lästigen Klavierstunden!

Das Amt für Wohnen in der Franziskanerstr. 6-8 in Haidhausen bietet um

10 Uhr einen Infovortrag mit Führung durch ein Obdachlosenheim an. Wenn Sie an „München mit BISS: Wenn alle Stricke reißen“ teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte an unter Tel:332033.

Im Rio-Kino am Rosenheimer Platz können Sie um 14 und um 20 Uhr das deutsche Filmdrama “Jugend ohne Gott“ sahen, das auf dem gleichnamigen Roman von Ödon von Horwarth basiert.

Für junge Schreib- und Bühnentalente aus Berufsschulen und/oder über 20 J. gibt es um 17 Uhr in der Glockenbachwerkstatt die Möglichkeit eines Auftritts als „Dienstagsslammer“.

Beinahe das Gleiche für Ältere um 20 Uhr läuft bei Ars Musica im Stemmerhof, wo beim Dienstagsbrettl Köstliches und Kostbares aus der Kleinkunstszene präsentiert wird.

Reggae-Fans dürfen sich um 20 Uhr im Feierwerk in der Hansastraße im DIE.BASS.KAFE ohne Eintrittspreis beschallen lassen.