Bereits um 18:00 zeigt das Werkstattkino in der Fraunhoferstr den Film: Clash. Während der politischen Unruhen in Ägypten im Sommer 2013 werden zwei Journalisten als angebliche Spione der entmachteten Muslimbrüder festgenommen. Zusammen mit weiteren Verdächtigen landen sie in einem Kastenwagen der Polizei, wo die angespannte Stimmung unter den Eingesperrten zu eskalieren droht. OmdtU



Die letzte Karawanserei im Metropoltheater um 20:00 in der

Floriansmühlstr. 5 beschreibt Menschen auf ihrer ganz persönliche Odyssee – mit ungewissem Ausgang. Sie fliehen vor dem Krieg, dem Verlust ihrer Menschenrechte, der Zerstörung von Kultur, der Auslöschung des Individuums in ihren Heimatländern



Das TAMS-THEATER lin der Haimhauserstr. 13A lädt ein um 20:30 zu:

Das Käthchen von Heilbronn hab ich mir anders vorgestellt.

Es wird ein Abend über enttäuschte Hoffnungen, verzweifelte Versuche, große Gefühle, falsche Versprechen und echten Theaterdonner.

Der Nahostexperte Michael Lüders liest aus seiner Analyse

»Die den Sturm ernten. Wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte«

über oft verschwiegene Hintergründe der syrischen Katastrophe.

Im HUGENDUBEL – FÜNF HÖFE in der Theatinerstr. 11 um 20:15 Uhr



Im Rahmen des Klimaherbst-Programms berichtet Prof. Hans Peter Schmid über Globalen Klimaschutz. Musikalisch untermalt am Klavier Elena Gurevich. Wo? In der MOHR-VILLA in der Situlistr. 73-75 um 20:00