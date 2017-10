Indigene Gemeinschaften in Kolumbien: Im Kulturladen Westend veranstaltet das Ökumenische Büro einen Informations- und Diskussionsabend. Zuerst wird der Film „Quintin Lame, Raíz de Pueblos“ gezeigt; anschließend gibt’s die Diskussion mit Leandro Janamejoy, Vertreter der selbstregierten indigenen Regierung der Inga Gemeinde in Aponte, Nariño. Im Kulturladen Westend in der Ligzalzstraße ab 18.00 Uhr.

Im Eine Welt Haus finden jeden Dienstag Beratungen zum Asyl- und Ausländerrecht statt. Anmeldung ist um 17.30 Uhr.

Im Gasteig referiert Elisabeth Pakusy um 20.00 Uhr über Alternativen zum Kapitalismus.

Im Rahmen der Filmreihe zur Oktoberrevolution zeigt das Filmmuseum am Jakobs-Platz um 21.00 Uhr „Oktober – Zehn Tage, die die Welt erschütterten“ von Sergej Eisenstein aus dem Jahre 1928.

Die wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt in der Mohr-Villa findet von 17.30 bis 19.30 Uhr statt.

Im Jugendinformationszentrum JIZ gibts jeden Dienstag von 13-18 Uhr Beratungen für Jugendliche

Der Rio-Filmpalast zeigt um 18.15 Uhr HAPPY END von Michael Haneke mit Isabelle Huppert und Jean-Louis Trintignant.