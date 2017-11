Feiertagsarbeit

In Bayern gibt es 10 Feiertage, bei denen die abhängig Beschäftigten nicht arbeiten müssen, zumindest theoretisch, denn es gibt viele Berufe, bei denen rund um die Uhr, also Tag und Nacht und an allen Wochenenden und Feiertagen gearbeitet werden MUSS. In dieser Sendung erzählen ein Straßenbahnfahrer und ein Polizist, wie ihre Schichtarbeit abläuft und wie sie ihr Leben mit dem Schichtbetrieb vereinbaren können.

Für ein Familienleben ist der Schichtbetrieb eine ständige Herausforderung. Die Vereinbarung von Familie und Beruf ist ein andauernder Balanceakt.