Hier das Wochenprogramm von Montag – Freitag, 20. – 24. Nov. 2017, auf UKW 92.4

MONTAG, 20. November 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Filmmusik aus Filmen, die im geteilten Berlin spielen

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Diskussionsveranstaltung mit Frank Deppe

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell: Cogito mit einem Gespräch über den Begriff des Vertrauens

20.00 Uhr: LORA international: Nord-Süd-Forum mit eine Bericht zu den Veranstaltungen der Menschenrechtstage

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschl. Fok&WeltMIX

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Jazz and more

04.00 Uhr: Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Woran glaubt die Jugend

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Woran glaubt die Jugend

10.00 Uhr: Lora Kultur

11.00 Uhr: Nachtlektüre

12.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

13.00 Uhr: Woran glaubt die Jugend

14.00 Uhr: Lora Kultur

15.00 Uhr: Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 21. November 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing in

17.00 Uhr: Trotz Alledem: Fairer Einkauf – Faire Beschaffung

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat mit der interkulturellen Stiftung Kolibri

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

21.00 Uhr: Radio A Propos

22.00 Uhr: Spätnachrichten, danach Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock n Roll

DAB+

01.00 Uhr: Filmmusik aus Filmen, die im geteilten Berlin spielen

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Diskussionsveranstaltung mit Frank Deppe

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Forum aktuell: Cogito mit einem Gespräch über den Begriff des Vertrauens

05.00 Uhr: LORA international: Nord-Süd-Forum mit eine Bericht zu den Veranstaltungen der Menschenrechtstage

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Filmmusik aus Filmen, die im geteilten Berlin spielen

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Diskussionsveranstaltung mit Frank Deppe

10.00 Uhr: Fok&WeltMIX

11.00 Uhr: Fok&WeltMIX

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Forum aktuell: Cogito mit einem Gespräch über den Begriff des Vertrauens

14.00 Uhr: LORA international: Nord-Süd-Forum mit eine Bericht zu den Veranstaltungen der Menschenrechtstage

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 22. November 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

17.00 Uhr: Nachrichten aus der Provinz

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Kulturimpuls Grundeinkommen – Thema: Solidarisches Grundeinkommen

20.00 Uhr: Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

22.00 Uhr: Spätnachrichten, danach: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Swing in

02.00 Uhr: Trotz Alledem: Fairer Einkauf – Faire Beschaffung

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Fremde Heimat mit der interkulturellen Stiftung Kolibri

05.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

06.00 Uhr: Radio A Propos

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Swing in

09.00 Uhr: Trotz Alledem: Fairer Einkauf – Faire Beschaffung

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock n Roll

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat mit der interkulturellen Stiftung Kolibri

14.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

15.00 Uhr: Radio A Propos

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 23. November 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Lieblinge mit Denise

17.00 Uhr: SuchtHotline -Thema: Glücksspielsucht

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster mit Gästen vom Verein Naturgarten e.V.

20.00 Uhr: Aidshilfe

21.00 Uhr: Porträt: Wenn Frauen sich engagieren

22.00 Uhr: Informe Hispano – danach: Crossover

DAB+

01.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

02.00 Uhr: Nachrichten aus der Provinz

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Kulturimpuls Grundeinkommen – Thema: Solidarisches Grundeinkommen

05.00 Uhr: Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

09.00 Uhr: Nachrichten aus der Provinz

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Kulturimpuls Grundeinkommen – Thema: Solidarisches Grundeinkommen

14.00 Uhr: Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 24. November 2017:

UKW-Programm von 16.00-21 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Die Schere zwischen Arm und Reich in München

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Künstlerfragen

20.00 Uhr: poesieMagazin

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazzlieblinge

02.00 Uhr: SuchtHotline -Thema: Glücksspielsucht

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster mit Gästen vom Verein Naturgarten e.V.

05.00 Uhr: Aidshilfe

06.00 Uhr: Porträt: Wenn Frauen sich engagieren

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Jazzlieblinge

09.00 Uhr: SuchtHotline -Thema: Glücksspielsucht

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster mit Gästen vom Verein Naturgarten e.V.

14.00 Uhr: Aidshilfe

15.00 Uhr: Porträt: Wenn Frauen sich engagieren

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Künstlerfragen

20.00 Uhr: poesieMagazin

21.00 -24.00 Uhr: Jazz Avantgarde