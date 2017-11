Im Rathaus findet ab 18 Uhr die zentrale Veranstaltung der Münchner Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen, Mädchen und Jungen statt. Es geht um die Umsetzung der Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt in Deutschland. Neben einer Einführung und einigen Kurzbeiträgen können sie konkrete Vorschläge dazu machen was München hierzu dringend benötigt.

Heute ich, morgen du – lautet der Titel einer Veranstaltung im Anton-Fingerle-Bildungszentrum. Es geht um das Thema Flucht und Integration durch Bildung. Gezeigt wird unter anderem der Kurzfilm „If all kids“. Im Anschluss findet eine Diskussion darüber statt, warum Bildung so wichtig ist um Toleranz in einer Gesellschaft zu etablieren und stärken. Mit dabei ist auch der Georg-Elser-Preis-Träger und Holocaust-Überlebende Ernst Grube. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet 8 Euro.

„Das Käthchen von Heilbronn hab ich mir anders vorgestellt“ heißt es im TAMS Theater in der Haimhauserstr. um 20.30h

Außerdem gibt es beim Literaturfest im Literaturhaus und der Bücherschauim Gasteig viel zu sehen, hören und lesen.

Was immer Sie sich aussuchen: Gute Unterhaltung