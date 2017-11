Bei Gery’s + Tary’s Favourites geht es im November 2017 „rund um den Kopf“

Wir spielen Songs, die den „Kopf“ oder Teile des Kopfes im Titel tragen.

Wann: Montag, 27. November 20 17 16:00 bis 17:00 Uhr (Teil 1) mit Jethro Tull, America, The Pretenders u.v.m

und

Mittwoch, 29. November 2017 16:00 bis 17:00 Uhr (Teil 2) mit Grace Jones, Corey Hart, Nickelback, u.v.m

Gery’s + Tary’s Favourites gibt es von 16:00 bis 17:00 Uhr bei LORA München

auf UKW (92,4 MHz + Kabel 96,75 MHz) und im im Internet Livestream

jeden 4. Montag im Monat (gibts immer)

jeden 5. Montag im Monat (gibts nur manchmal)

jeden 5. Mittwoch im Monat (gibts nur manchmal)

und

werden wiederholt auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet livestream

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr.

Link zu Home Page und Internet Live Stream: http://www.lora924.de -> Hör-Bar -> Live stream

Die Sendung gibt es 7 Tage lang (nach Sendung) auf den Podcast Seiten zum Nachhören und/oder Runterladen.

Link zur Podcast-Seite http://podcast.lora924.de/publisher/episode_feed/all.xmlbzw. http://lora-podpub.rhcloud.com/publisher/category_feed/12/musik-ohne-heimat-bezug.xml

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de, am besten mit cc an uns gery.tary@gmx.com

Viel Spaß beim Zuhören wünschen

Gery + Tary