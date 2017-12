„Eine andere Welt ist pflanzbar“: Über 500 Gemeinschaftsgärten sind in den letzten Jahren in Deutschland entstanden, Tendenz steigend. Die einzelnen Gartenprojekte sind so unterschiedlich wie ihre Gärtner*innen und die Städte, in denen sie sich befinden. Der neuen Film von Ella von der Haide ist eine Reise zu sieben Gemeinschaftsgärten. Im Anschluss an dem Film wird das Projekt „Eine-Welt-Garten“ vorgestellt. Im Eine Welt-Haus ab 19.00 Uhr.

Ebenfalls im Eine-Welt-Haus gibt es ab 17.30 Uhr Beratung und Informationen zum Aufenthalts- und Asylrecht.

Anlässlich der Münchner Tage der Menschenrechte präsentiert die Art Kontakt Galerie in der Hermann-Lingg-Str. „Kunst gegen Gewalt“: geöffnet ist von 11.00 bis 18.00 Uhr.

Vor der Gedenk-Stätte „Weiße Rose“ finden Führungen und Zeitzeugengespräche statt; außerdem finden Sie eine Präsenzbibliothek und Gedenktafeln. Von 12-16.00 Uhr am Geschwister-Scholl-Platz vor der Uni.

Im Rahmen der Münchner Hochschultage findet in der Loth-Str. 34 ab 17.30 ein Workshop zur Nachhaltigkeit statt.

Hermann Schlüter referiert im Einstein 28 über Michel Foucaults philosophische Grundfragen. Beginn ist um 10.00 Uhr.

Im Jugendinformationszentrum JIZ gibts jeden Dienstag von 13-18 Uhr Beratungen für Jugendliche.

Noch bis zu 31. Dezember findet das TOLLWOOD-WINTERFESTIVAL auf der Theresienwiese statt. U.a. spielen um 19.00 – 22.00 Uhr die Stray Colors im Hexenkessel.

Der Rio-Filmpalast zeigt um 18.30 DER MANN AUS DEM EIS, ein historisierendes Drama um den Ötztaler Menschen.