„ Weihnachten mit Oskar“, heißt es um 19 Uhr Guardini 90. Monika Manz liest weihnachtliche Geschichten von Oskar Maria Graf. Begleitet wird sie dabei auf der Harfe von Susanne Weinhöppel. Am 15. und 16.12. wird im Pathos Ateliers ein wirklich bewegendes Stück, über den NSU-Mord an Theodoros Boulgarides in München aufgeführt. Miltos Oulios hat das Stück entwickelt und dazu mit dem jüngeren Bruder des Opfers eng zusammengearbeitet. Vor dem Hintergrund des gesamten Falles und des nahenden Prozessendes ist wahnsinnig wichtig, dass das Stück endlich in München aufgeführt werden kann. "Warum musste Theo sterben? Der NSU, die Einwanderer und der Staat“ Morgen und Samstag, um jeweils 20 Uhr im Pathos Ateliers.