Im Münchner Volkstheater untersuchen die Jugendlichen vom „BackstageKlub“ die Erzählungen des kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry auf ihre immer noch währende Gültigkeit ab 19 Uhr in der Brienner Straße.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Morgen, beim letzten Offenen Ruffini-Donnerstag des Jahres, findet eine künstlerische Auseinandersetzung rund um das Thema „Utopia“ statt. Auf die hypothetischen und philosophischen Fragen finden die am besten in Gold und Glitzer gekleideten Besucher im Rahmen verschiedener Spiele Antwort. Das Ruffinihaus in der Sendlinger Straße lädt ab 18 Uhr zu Future Small Talks und Mottoparty ein.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Ab 20 Uhr wird im Alten Wirt in Forstenried „A Christmas Carol“ von Charles Dickens auf Bairisch im Rahmen einer szenischen Lesung aufgeführt. Freuen Sie sich anschließend auf altbairische Weihnachtslieder und hintersinnige Wirtshausmusik mit Akkordeon und Gitarre.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Der Rio Filmpalast zeigt um 20:30 Uhr „Aus dem Nichts“, einen Thriller von Fatih Akin mit Diane Kruger.