Das Filmmuseum am Jakobsplatz bringt die Filmreihe AMERICAN POLITICS über Hollywood und die Politik, von Ideologie-dienlich bis systemkritisch aus den Jahren 1933 bis 2016. Um 21.00 Uhr wird „THE FOG OF WAR: ELEVEN LESSONS FROM THE LIFE ROBERT F. McNAMARA“ gezeigt: Ein komplex angelegtes Porträt amerikanischen Verteidigungsministers unter Kennedy und Johnson, und gleichzeitig der ambitionierte Versuch, das Wesen der Geschichtsschreibung mit der Frage politischer Verantwortung zu verknüpfen.

Vom 02.02. bis zum 25.04. präsentiert das Magdalena Projekt München geladene Künstlerinnen aus aller Welt- ein internationales Frauen-Netzwerk der zeitgenössischen Theater- und Performancekunst. Von 18-20 Uhr gibt es im Klohäuschen in der Thalkirchner-/Ecke Oberländerstr. DISSOCIATION, zur Finissage der Performance-Installation der serbischen Serbin Zoe Gudovic.

Im Kulturhaus Milbertshofen am Curt Mezger Platz werden die 12. Münchner Balkantage mit einer Podiumsdiskussion eröffnet zum Thema: „Traumland Deutschland – Gastarbeit, 1968 – 2018“. Beginn ist um 18.00 Uhr.

Zur Geschichte der Matriarchatsforschung referiert Dr. Markus Schütz im Gasteig. Beginn ist um 10.00 Uhr.

Der Rio-Filmpalast zeigt um 20.15 Uhr: DIE DUNKELSTE STUNDE, ein fiktionales Drama um Großbritannien im 2. Weltkrieg.